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"Психанув і купив "мак" на всі гроші світу": киянин зробив рекордне замовлення в McDonald's

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Київ, Середа 21 вересня 2022 18:27
"Психанув і купив "мак" на всі гроші світу": киянин зробив рекордне замовлення в McDonald's У Києві чоловік зробив замовлення в McDonald's на понад 6000 гривень (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

20 вересня у Києві запрацювали три ресторани мережі McDonald's. Один мешканець столиці настільки цьому зрадів, що зробив замовлення на кругленьку суму.

Про це повідомляє Telegram-канал "КИЇВ INFO".

Що саме замовив киянин і скільки витратив

Як відомо, у перші 15 хвилин роботи McDonald's у Києві служба доставлення призупинила прийом замовлень через нестачу кур'єрів, адже кияни та гості міста робили велику кількість замовлень.

Серед найцікавіших працівники закладу помітили справжній "бургерний" рекорд: невідомий киянин зробив замовлення на 6320 гривень.

&quot;Психанув і купив &quot;мак&quot; на всі гроші світу&quot;: киянин зробив рекордне замовлення в McDonald's

Фото: Телеграм-канал КИЕВ INFO

У чеку чоловіка можна побачити 10 вишневих МакПирогів за 380 гривень, 22 Дабл Чізбургер Меню на 3454 гривні, 22 великі порції картоплі фрі, БігМак Меню та інші страви.

До такої кількості їжі киянин не забув взяти побільше соусів, яких загалом вийшло понад 20!

"Хтось психанув і купив "мак" на всі гроші світу. Це, до речі, найбільший чек за вчора", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що наразі McDonald's у столиці працює лише на доставку за адресами:

  • вул. Гагаріна, 2-А
  • вул. Бажана, 3-Б
  • вул. Гришка, 7

Працюють "маки" з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.

Дивіться і читайте більше про те, як минув перший день роботи "маків" у Києві.

А якщо вам ще не вдалося поласувати улюбленим БігМаком, то тримайте рецепт котлет, як із McDonald's.

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