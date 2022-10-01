У нас не так дорого. Сколько стоит "мак" в разных странах мира?

McDonald's показал меню с новыми ценами , которые, мягко говоря, отличаются от довоенных. Так, Биг Мак теперь будет стоить 92 гривны вместо привычных 65. Но по сравнению с другими странами это не так уж дорого.

Где в мире дороже всего есть культовый фастфуд – читайте в материале Styler ниже.

Что такое индекс Биг Мака?

Это единица, используемая для сравнения стоимости в разных странах мира. Такое понятие придумали в англоязычном экономическом издании The Economist. Первоочередно вычет индекса Биг Мака осуществляют для оценки платежеспособности граждан той или иной страны.

Почему Биг Мак?

По статистике, это самое известное и популярное блюдо из меню McDonald's. К тому же, для его приготовления нужны простые доступные ингредиенты: хлеб, мясо, салат, овощи, сыр и т. д.

Таким нехитрым методом в The Economist рассчитывают стоимость корзины покупателя в мире.

Где самый дешевый и самый дорогой мак?

По состоянию на июль 2022 года самый дешевый Биг Мак можно отведать в Венесуэле. Там он стоит 65 гривен. Это, к слову, цена на Биг Мак в Украине до 24 февраля.

Если на отдыхе в Египте вам захочется полакомиться хрустящей булочкой с сочным мясом, то заплатите вы за это примерно 2,5 доллара или 90 гривен.

Традиционный бургер в Малайзии стоит 92 гривны, равно как теперь в Украине.

Однако не стоит очень возмущаться, ведь в не слишком богатой Молдове цена на Биг Мак составляет 115 гривен.

Дружественные к Украине поляки едят гамбургер по 3,59 доллара. Если конвертировать валюту по текущему курсу, это будет 133 гривны.

Страна арабских шейхов и нефти Саудовская Аравия продает Биг Маки за 167 гривен. Но это все еще не рекордная стоимость, поэтому двигаемся дальше.

Начиная с Объединенных Арабских Эмиратов, цена на Биг Мак начинает уверенно шагать до 200 гривен. В ОАЭ он стоит 180, в США – 190, а в Швеции уже 207 гривен.

Тройку самых ценных Биг Маков составляют следующие страны:

Уругвай – 225 гривен (6 долларов)

– 225 гривен (6 долларов) Норвегия – 231 гривна (6,26 доллара)

– 231 гривна (6,26 доллара) Швейцария – рекордные 248 гривен (почти 7 долларов). Кстати, Биг Тейсти меню в Швейцарии обошлось бы в более 13 долларов или 500 гривен.

Сколько стоит Биг Мак в мире (фото: The Economist)