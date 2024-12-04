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"Народжена співати". Ірина Білик вразила мережу своїм дитячим фото

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Любов Блажко

Ірина Білик, яка нещодавно здивувала несподіваним вбранням, цього разу зворушила мережу своїм дитячим фото.

Що саме показала співачка на своїй сторінці в Instagram, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

Ірина Білик показала себе у дитинстві

На кадрі, який вона оприлюднила в блозі, майбутня зірка позувала зовсім маленькою. Вона постала у сукні з комірцем та об'ємним бантиком. Також можна помітити, що вона вже тоді демонструвала свої неабиякі таланти, адже з’явилася на кадрі під час співів.

Ірина Білик у дитинстві  (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Білик не стала підписувати архівний знімок, а натомість запропонувала підписникам зробити це. Тому не дивно, що у коментарях юзери продовжують активно залишати свої реакції. Ось деякі з них:

  • "Так з фото все зрозуміло - майбутня зірка"
  • "Народжена співати"
  • "Співає з пелюшок"
  • "Майбутня артистка України"
  • "Я дуже хороша дівчинка, але якщо мене розізлити, то знімаю бантик"
  • "Український діамант"
  • "Маленька артистка"
  • "Ірочка-зірочка"
  • "Мала перлинка"
  • "У неї все ще попереду"
  • "Яке круте фото!"
  • "Виступає народна артистка України". 

Яким був початок кар'єри Ірини Білик

Нагадаємо, Ірина Білик зайнялася співом ще з чотирьох років, із п’яти - танцями та класичним балетом. У 6 років співачка виступала з пісенним ансамблем "Сонечко", який активно гастролював СРСР та брав участь у дитячих музичних телерадіопрограмах. У секреті від батьків майбутня знаменитість почала ходити до музичної студії та займалася на сусідському фортепіано.

У той же час вона приділяла час заняттям у театральній студії, а тому велике артистичне майбутнє їй пророкували з самого дитинства. Свою першу пісню Ірина Миколаївна написала у 10 років. А після закінчення музичної школи у 18 артистка стала викладати музику для дітей та мала свій постійний клас.

Білик зайнялася співом з самого дитинства (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

З 1988 року почала працювати над власним репертуаром і вже наступного року взяла участь у фестивалі "Червона рута". Восени 1995 вона вирушила у свій перший в історії української поп-музики концертний тур під назвою "Нова", в рамках якого відбулося перше велике сольне шоу у Національному палаці "Україна" для 3 600 глядачів.

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