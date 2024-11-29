ua en ru
Пт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ірина Білик здивувала несподіваним "луком": як виглядає співачка (відео)

П'ятниця 29 листопада 2024 12:16
UA EN RU
Ірина Білик здивувала несподіваним "луком": як виглядає співачка (відео) Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Ірина Білик продемонструвала у мережі новий образ - вона одягла традиційний японський одяг під назвою кімоно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артистки.

Знаменитість опублікувала у своєму блозі відео, на якому вона показалася у яскравому кімоно з квітковими візерунками. Свій образ вона доповнила мініатюрною сумкою, принт на якій був схожий на тканину її вбрання.

Незвичайний лук співачка доповнила зачіскою з різнокольоровими пасмами та квітами у волоссі.

"Що я хочу сказати. Це вбрання для того, щоб сховати все, що в тебе виросло. Зробити талію більшою, бо тут на мені стільки подушок. Якби ви це відчували. Тому я таки вибираю українське намисто, український віночок" , - зазначила Білик.

У підписі до публікації Білик запитала, що краще - український національний одяг - вишиванка чи японське кімоно.

Як відреагували у мережі

Фоловери української співачки відразу почали коментувати її відео з новим несподіваним образом, проте їхні думки розділилися:

  • "Вогонь"
  • "Вам так пасує кімоно"
  • "Ірочко, ви найчарівніша! Пасує кімоно, але у вишиванці просто космос!"
  • "Шикарна у будь-якому образі"
  • "У вишиванці ви не просто гарна, ви розкішна. І нікому так не підходять вишиванки як українським дівчатам"
  • "Вам дуже пасує кімоно, але японське кімоно створене явно не для українських дівчат".

Зазначимо, що Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр, телеведуча, народна артистка України (2008). Білик називають "українською Мадонною" завдяки величезній кількості хітів у 1990-х, частим кардинальним змінам іміджу та впливу на український шоу-бізнес.

Ірина Білик здивувала несподіваним &quot;луком&quot;: як виглядає співачка (відео)

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше Білик назвала співачку, з якою сварилася через ревнощі до Коляденка.

Також співачка Злата Огнєвіч показала ідеальний костюм для будь-якої події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Білик Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО