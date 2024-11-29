Ірина Білик здивувала несподіваним "луком": як виглядає співачка (відео)

Відома українська співачка Ірина Білик продемонструвала у мережі новий образ - вона одягла традиційний японський одяг під назвою кімоно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артистки.

Знаменитість опублікувала у своєму блозі відео, на якому вона показалася у яскравому кімоно з квітковими візерунками. Свій образ вона доповнила мініатюрною сумкою, принт на якій був схожий на тканину її вбрання.

Незвичайний лук співачка доповнила зачіскою з різнокольоровими пасмами та квітами у волоссі.

"Що я хочу сказати. Це вбрання для того, щоб сховати все, що в тебе виросло. Зробити талію більшою, бо тут на мені стільки подушок. Якби ви це відчували. Тому я таки вибираю українське намисто, український віночок" , - зазначила Білик.

У підписі до публікації Білик запитала, що краще - український національний одяг - вишиванка чи японське кімоно.

Як відреагували у мережі

Фоловери української співачки відразу почали коментувати її відео з новим несподіваним образом, проте їхні думки розділилися:

"Вогонь"

"Вам так пасує кімоно"

"Ірочко, ви найчарівніша! Пасує кімоно, але у вишиванці просто космос!"

"Шикарна у будь-якому образі"

"У вишиванці ви не просто гарна, ви розкішна. І нікому так не підходять вишиванки як українським дівчатам"

"Вам дуже пасує кімоно, але японське кімоно створене явно не для українських дівчат".

Зазначимо, що Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр, телеведуча, народна артистка України (2008). Білик називають "українською Мадонною" завдяки величезній кількості хітів у 1990-х, частим кардинальним змінам іміджу та впливу на український шоу-бізнес.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)