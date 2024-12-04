"Рожденная петь". Ирина Билык поразила сеть своим детским фото

Ирина Билык, недавно удивила неожиданным нарядам, на этот раз удивила сеть своим детским фото.
Что именно показала певица на своей странице в Instagram, пишет РБК-Украина (проект Styler).
На кадре, обнародованном в блоге, будущая звезда позировала совсем маленькой. Она предстала в платье с воротничком и объемным бантиком. Также можно заметить, что она уже тогда демонстрировала свои незаурядные таланты, ведь появилась на кадре во время пения.
Билык не стала подписывать архивный снимок, а предложила подписчикам сделать это. Поэтому неудивительно, что в комментариях пользователи продолжают активно оставлять свои реакции. Вот некоторые из них:
Напомним, Ирина Билык занялась пением еще с четырех лет, из пяти - танцами и классическим балетом. В 6 лет певица выступала с песенным ансамблем "Солнышко", который активно гастролировал СССР и участвовал в детских музыкальных телерадиопрограммах. В секрете от родителей будущая знаменитость начала ходить в музыкальную студию и занималась на соседском фортепиано.
В то же время она уделяла время занятиям в театральной студии, а потому большое артистическое будущее ей предсказывали с самого детства. Свою первую песню Ирина Николаевна написала в 10 лет. А после окончания музыкальной школы в 18 лет артистка стала преподавать музыку для детей и имела свой постоянный класс.
С 1988 начала работать над собственным репертуаром и уже в следующем году приняла участие в фестивале "Червона рута". Осенью 1995 года она отправилась в свой первый в истории украинской поп-музыки концертный тур под названием "Нова", в рамках которого состоялось первое крупное сольное шоу в Национальном дворце "Украина" для 3 600 зрителей.