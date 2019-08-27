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Депутат от "Слуги народа" заявил об исключении из комитета

Новости » Политика    27.08.2019 - 22:20
Депутат от "Слуги народа" заявил об исключении из комитета
Фото: Александр Куницкий (Facebook / Александр Куницкий)

Куницкий должен был занять должность замглавы комитета по правоохранительной деятельности

Избранного народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого исключили из комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

Куницкий сообщил, что придя на заседание он заметил, что его исключили из комитета и перевели в другой.

"Сегодня прошло первое, полуформальное заседание комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. Сегодня же, прибыв на заседание, от главы комитета, Дениса Монастырского, я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной", - отметил народный депутат.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах вокруг кандидата в нардепы Куницкого было много скандалов. В частности, Центральная избирательная комиссия отказывалась его регистрировать из-за двойного гражданства и пересечения границы по иностранному паспорту. Позже суд отменил это решение.

Также Куницкий был внесен в базу "Миротворец" из-за нарушения законодательства Украины о гражданстве, а также возможного сотрудничества с российскими спецслужбами.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков заявил, что представитель его партии не может баллотироваться в Раду, если имеет двойное гражданство.

В Раде назвали глав парламентских комитетов В Раде распределили руководящие посты в комитетах, - источник
Новости Украины комитетСлуга народаАлександр Куницкий
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