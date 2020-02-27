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Я народний депутат: "слуга народу" влаштував істерику в МакДональдсі (відео)

STYLERПерсони    27.02.2020 - 09:47
Я народний депутат: "слуга народу" влаштував істерику в МакДональдсі (відео)
Олександр Куницький (facebook.com/zpsanek)

Олександр Куницький поскандалив в Макдональдсі

Олександр Куницький, екс-блогер і скандальний народний депутат від партії "Слуга народу", влаштував перепалку з іншим блогером в одному з харківських МакДональдсів. У мережі з'явилося відео.

Конфлікт виник між нардепом та блогером, який називає себе "Начальник Харкова". На запису видно, що блогер відмовився пропустити Куницького, останній влаштував істерику з криками "Юра!" - мабуть, волаючи до охоронця.

"Мила зустріч "недоторканного" Куницького в МакДональдсі... Що цікаво, Зеленського поважають, а його "слуг", навіть таких видатних, ні", - пише Telegram-канал "Недоторканні".

Куницький намагався пройти повз блогера, апелюючи до того, що він народний депутат.

"Я народний депутат, дай мені пройти", - кричав Куницький.

"Ви не народний депутат, ви завдяки Володимиру Зеленському стали народним депутатом", - відповів йому блогер.

Куницький поскандалив з блогером в МакДональдсі (відео: YouTube)

Варто нагадати, що Куницький отримав скандальну славу під час виборів. ЦВК відмовлялася його реєструвати через подвійне громадянство і перетин кордону по іноземному паспорту. Але блогеру все ж вдалося стати народним депутатом від партії "Слуга народу".

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