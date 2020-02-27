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Козак Гаврилюк работает в Киеве таксистом: появились интересные данные

STYLERПерсоны    27.02.2020 - 08:57
Козак Гаврилюк работает в Киеве таксистом: появились интересные данные
В Киеве заметили таксиста, похожего на козака Гаврилюка (коллаж: РБК-Украина)

Козак Гаврилюк якобы подрабатывает таксистом в Киеве

Михаил Гаврилюк, бывший народный депутат, прославившийся во время Революции Достоинства, подрабатывает таксистом в Киеве. По крайней мере, услугами очень похожего внешне водителя по имени Михаил, воспользовалась киевлянка Алла Желизняк.

В комментариях девушка добавила, что разговаривал мужчина на украинском языке, ехал "вежливо".

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - пишет Алла.

Мнение сети на этот счет разделились, но при внимательном анализе немного ассиметричной межбровной морщины и оттопыренного правого уха многие согласились, что таксист Михаил - это и есть тот самый козак Гаврилюк.

Козак Гаврилюк работает в Киеве таксистом: появились интересные данные

В Киеве заметили таксиста, похожего на козака Гаврилюка (скрин: facebook.com/allazhel)

Козак Гаврилюк работает в Киеве таксистом: появились интересные данные

Скрин комментариев

Стоит отметить, что во время депутатства "козак" Гаврилюк получил довольно дурную славу. Активисту Майдана и парламентарию от "Народного фронта" то и дело предъявляли, что он нажился на своем статусе.

А недавно появилась информация, что Михаил Гаврилюк якобы строит себе роскошный особняк в Карпатах. Экс-нардеп подтвердил, что стройка принадлежит его семье, но это не особняк, а скромный домик, на который приходится тяжело зарабатывать всей семьей.

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Новости Украины Михаил Гаврилюк
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