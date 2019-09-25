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Я не смогу совмещать: нардеп решил отказаться от мандата (видео)

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 18:25
Я не смогу совмещать: нардеп решил отказаться от мандата (видео)
Нардеп от "Слуги народа" готов отказаться от мандата (Коллаж РБК-Украина)

Известный нардеп признался, что готов уйти из политики

Известный украинский спортсмен, Жан Беленюк, который стал народным депутатом от партии "Слуга народа", заявил, что готов отказаться от своего мандата и выбрать профессиональную спортивную карьеру, так как совмещать две деятельности он не сможет. Об этом он рассказал в комментарии для Xsport.

На данный момент Жан Беленюк еще может совмещать тренировки и работу в парламенте, но если ему придется выбирать между Олимпийскими играми и Верховной Радой, то его выбор однозначно будет в пользу спорта.

"Хочется сказать, что моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", - заявил спортсмен.

Он отметил, что иногда ему приходилось бегать на тренировки между заседаниями и в будущем он попытается совместить спорт и политику.

"Если говорить о совмещении работы в Верховной Раде и тренировок, то пока непросто. Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу – чемпионат мира. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседания у нас не каждый день, потому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, так как высокая загруженность Рады пройдет", - считает Жан Беленюк.

Жан Беленюк готов отказаться от своего депутатского мандата ради спортивной карьеры (Видео:YouTube/XSPORT.ua)

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