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Народні секрети краси. Який маякіж робили українки у давнину, коли ще не було косметики

Субота 16 березня 2024 18:31
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Народні секрети краси. Який маякіж робили українки у давнину, коли ще не було косметики Яким був макіяж українок у давнину (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Жінки у всі часи прагнули бути красивими й дбали про зовнішній вигляд. Хоч у давнину не було кремів із гіалуроновою кислотою чи декоративної косметики, українки все одно знаходили спосіб, як виглядати якомога краще.

Про те, який макіяж робили українки у давнину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Filter mkip в Instagram.

Яким був макіяж українок у давнину

"Українки не користувались декоративною косметикою та не любили яскравий макіяж у давнину, такий робили лише на особливі події - малювали червоні губи, а брови підводили вуглинкою", - розповідають у відео.

У давнину українки використовували жир замість блиску для губ. Також він захищав від морозу. Лише у важливі дні дівчата могли намалювати губи червоним кольором. Використовували для цього сік буряка, вишні чи малини.

Вуглинка для брів і паприка для рум'янцю

"Українки любили підмальовувати чорні брови - робили це вуглинкою з печі. Чорні брови часто згадуються у фольклорі та творах українських письменників. Також дівчата любили наносити рум'янець", - додають у відео.

Для рум'янцю дівчата намазували обличчя оливою з паприкою, воно на холоді пекло і лице рум'яніло. Також для цього використовували сік буряка.

Натуральні креми і спеціальна вода для вмивання

"Особливу увагу жінки приділяли стану шкіри. Креми та маски робили із натуральних інгредієнтів - квітів, трав, олій. У давнину українки вірили, якщо вмиватись водою, у якій настоювались освячені крашанки, тоді матимуть здоровий колір обличчя", - розповідають у відео.

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