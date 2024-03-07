Жіночі винаходи та відкриття, які помилково приписували чоловікам

Дуже багато корисних речей, які ми користуємося зараз, винайшли жінки. Але їх винаходи приписували чоловікам - умисно чи помилково, бо колись вважалося, що жінка не може вигадати кевлар чи посудомийну машину.

Композитор Фелікс Мендельсон опублікував піл своїм іменем шість творів своєї сестри Фанні Гензель. А у 2010 році довели, що вона написала ще одну партитуру, яку вважали твором брата.

Юдіт Лайстер, одна з перших нідерландок, яку прийняли в гільдію художників, за життя була популярною. Але після її смерті в 1660 році її забули, а роботи художниці почали приписувати її чоловікові.

У багатьох підручниках пишуть, що відкриття ролі хромосом у визначенні статі ембріона належить Томасу Ганту Моргану, хоча насправді експерименти на борошняних хробаках проводила Нетті Стівенс.

Відкриття Сесілії Пейн-Гапошкіної, що сонце переважно складається з водню, часто приписується її науковому керівнику - чоловікові.

Існує версія, що і фізик Альберт Ейнштейн також присвоїв відкриття своєї дружини - Мілеви Марич. І що теорію відносності насправді обґрунтувала вона.

Акустичний фільтр (глушник) винайшла Ель Долорес Джонс у 1917 році. Вона просто хотіла, щоб світ навколо нас став трохи тихішим. Перші машини випускалися взагалі без глушника - можете уявити, скільки шуму вони створювали на дорозі: лякали коней, людей, та й взагалі заважали спокійно жити.

Ситуацію виправила Ель Долорес Джонс, придумавши акустичний фільтр для автомобільних двигунів. Винахід був запатентований в далекому 1917 році й встановлювався на всі машини.

Табітта Беббітт довго спостерігала за чоловіками, зайнятими розпилюванням колод спеціальною пилкою з двома ручками, за які потрібно тягнути то вперед, то назад. Хоча навантаження на обох чоловіків було однаковим, колоди розпилювалися тільки тоді, коли пилка рухалася вперед, а при зворотному русі з колодою нічого не відбувалося.

Беббітт подумала, що це марна трата енергії, і 1810 року створила прототип циркулярної пили, яка пізніше стала використовуватися в лісопильній промисловості.

Перші двірники для автомобіля винайшла Мері Андерсон. Їй стало шкода водія тролейбуса, який змушений був під час хуртовини щохвилини зупиняти машину і згрібати сніг з вітрового скла.

Мері створила модель керованих двірників, які кріпилися на лобове скло, і запатентувала його в 1903 році. Автомобільні компанії забракували винахід оскільки вважали, що пристрій заважатиме водіям зосереджуватися на дорозі.

Андерсон ніколи не отримувала прибутку від свого винаходу, навіть коли "двірники" стали звичним елементом конструкції автомобіля.

1965 року доктор Стефані Кволек винайшла синтетичний матеріал кевлар, який у п’ять разів сильніший за сталь. Її винахід врятував тисячі життів поліцейським, пожежникам і військовим. Кевлар став основою для куленепробивних жилетів.

Завдяки Мелітті Бенц любителі посидіти за чашкою кави позбавлені стомлюючої процедури з приготування порції другої-третьої. Перший фільтр-конус для кави Мелітта власноруч скрутила з листка учнівського зошита в 1908 році.

Велика любителька кави Мелітта Бенц не могла змиритися з тим, що останній ковток з чашки містив завжди більше кавової гущі, ніж кави. Вона продірявила дно латунної каструльки та поклала туди промокальний папір зі шкільного зошита її старшого сина.

Так був винайдений фільтр для кави. 20 червня 1908 року вона отримала патент на свій винахід як на корисну модель. На честь цієї жінки названа відома у всьому світі німецька компанія Melitta - виробник фільтрів для кави.

Скульптор Патрісія Біллінгс поставила собі завдання створити таку цементну добавку, яка б запобігала руйнуванню її творінь. Після кількох років експериментів, у 1970 році вона нарешті досягла своєї мети, винайшовши непорушну штукатурку - силікон. Незабаром після цього Біллінгс виявила, що матеріал був до того ж дивовижно стійкий до вогню.

Прилад для вимірювання координат небесних тіл (астролябія) винайшла жінка-вчений, філософ, астроном і математик Гіпатія Олександрійська в 370 р. до н. е.

Англійка і математик Ада Лавлейс народилася в 1815 році та написала першу програму для ЕОМ, причому в ті часи обчислювальні машини існували тільки в теорії. Код Лавлейс – це такий алгоритм для обчислення Чисел Бернуллі, був застосований через 100 років на реальних пристроях. Ада ввела в обіг терміни "цикл" і "робоча комірка", а у 20 столітті на її честь названа мова програмування Ada.

Недорахувавшись кількох тарілок зі свого улюбленого порцелянового сервізу, Джозефіна Кокрейн створила машину, яка тільки миє посуд, а не б’є. Це сталося в 1886 році, але тільки через 40 років, пристрій Кокрейн було визнано необхідною річчю в господарстві.

Еллен Еглуі винайшла барабан пральної машини, а в 1888 році вона продала патент на винахід за $ 18, оскільки "ніхто не став би купувати пральну машину, якби знав, що патентом на неї володіє якась "негритянка".

"Чистота повинна бути не тільки в будинку, але і на вулицях", - вирішила звичайна секретарка Синтія Вестовер і зібрала прадідуся сучасних машин для чищення вулиць від снігу в 1892 році.

Французька вчена-експериментаторка польського походження Марія Склодовська-Кюрі разом з чоловіком П’єром відкрила хімічні елементи радіоактивні полоній і радій (1898 р.).

Втомлена мама і домогосподарка Маріон Донован в 1917 році сіла за швейну машинку з душовою фіранкою і, після декількох спроб, створила водонепроникні покриття для підгузника. На відміну від гумових повзунків, які вже були на ринку, підгузки Донован не викликали попрілостей і не стискали ніжну шкіру дитини.

Газовий котел опалення винайшла афроамериканка Еліс Х. Паркер в далекому 1919 році. Завдяки цьому винаходу мільйони людей досі можуть бюджетно зігріти свій будинок.

Котел Паркер легко встановлювався в опалювальні мережі, а не використовувався локально, як попередні моделі, і швидко знайшов застосування в багатоквартирних будинках.

Голлівудська актриса австрійського походження Хеді Ламарр була не тільки ефектною і красивою жінкою, а й успішною винахідницею. У 1942 році вона придумала систему зв'язку, в якій динамічно змінювався канал передачі сигналу.

Технологія розширеного спектру і стрибкоподібної перебудови частоти отримала назву "Система прихованого зв'язку" і служила для віддаленого управління торпедами, щоб їх неможливо було перехопити. Нині використовується в мобільному зв’язку і Wi. Fi.

Джессі Картрайт належить багато інновацій побутової техніки: створення першої в той час моделі мікрохвильової печі Radarange та автоматизація механічної пральної машини. Сучасні пральні машини - це програмовані автомати, за що суспільство зобов'язане Джессі.

Бетті Несміт Грем, відома, як винахідниця Liquid Paper (рідкого паперу), тобто коректора, призначеного виправляти помилки друкарок. Одного разу, спостерігаючи за роботою малярів, Бетт подумала, що можна просто зафарбовувати помилки. Так і з'явився цей винахід.

Створення найпопулярнішої у світі настільної гри "Монополії" часто приписують Чарльзу Дерроу. Але насправді її правила вигадала Елізабет Меґі.

Пані Меґі хотіла продемонструвати проблеми капіталізму за допомогою інноваційної гри, в якій гравці торгували фальшивим майном і грішми. Вона запатентувала свою розробку у 1904 році із назвою "Гра землевласника".

"Монополію" в її сучасному вигляді вперше випустила на ринок компанія Parker Brothers у 1935 році. Представники компанії виявили, що пан Дерроу був не єдиним творцем гри. За якихось 500 доларів він викупив у Елізабет Меґі патент і, власне, монополізував гру.