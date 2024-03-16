ua en ru
Сб, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Народные секреты красоты. Какой маякиж делали украинки в древности, когда еще не было косметики

Суббота 16 марта 2024 18:31
UA EN RU
Народные секреты красоты. Какой маякиж делали украинки в древности, когда еще не было косметики Каким был макияж украинок в древности (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Женщины во все времена старались быть красивыми и заботились о внешнем виде. Хотя в древности не было кремов с гиалуроновой кислотой или декоративной косметики, украинки все равно находили способ, как выглядеть как можно лучше.

О том, какой макияж делали украинки в старину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Filter mkip в Instagram.

Каким был макияж украинок в древности

"Украинки не пользовались декоративной косметикой и не любили яркий макияж в старину, такой делали только на особые события - рисовали красные губы, а брови подводили угольком", - рассказывают в видео.

В древности украинки использовали жир вместо блеска для губ. Также он защищал от мороза. Лишь в важные дни девушки могли нарисовать губы красным цветом. Использовали для этого сок свеклы, вишни или малины.

Уголек для бровей и паприка для румянца

"Украинки любили подрисовывать черные брови - делали это угольком из печи. Черные брови часто упоминаются в фольклоре и произведениях украинских писателей. Также девушки любили наносить румянец", - добавляют в видео.

Для румянца девушки намазывали лицо растительным маслом с паприкой, оно на холоде жгло и лицо румянело. Также для этого использовали сок свеклы.

Натуральные кремы и специальная вода для умывания

"Особое внимание женщины уделяли состоянию кожи. Кремы и маски делали из натуральных ингредиентов - цветов, трав, масел. В древности украинки верили, если умываться водой, в которой настаивались освященные пасхальные яйца, тогда лицо будут иметь здоровый цвет", - рассказывают в видео.

Читайте также о женских изобретениях и открытиях, которые ошибочно приписывали мужчинам.

Раньше мы писали о том, как украинки в древности гадали на праздник Андрея.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Красота Женщины
NEWS
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА