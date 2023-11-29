Передбачення долі та імені нареченого: як українки в давнину ворожили на свято Андрія

За новим церковним календарем Андрія відзначають 30 листопада. В Україні здавна напередодні цього свята дівчата ворожили, аби дізнатись свою долю, ім'я нареченого і навіть зовнішність судженого.

Про те, як відбувалося ворожіння у давнину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію етнографа Анастасії Кривенко в Instagram .

Ворожіння з решетом

Дівчата клали у решето різні предмети, злегка трусили його, імітуючи, що просіюють борошно, а тоді навмання із заплющеними очима виймали перший предмет, який попався. Перстень і віночок віщували заміжжя чи заручини. Гребінь, дзеркало і коралі - дівування. Лялька і хустка - позашлюбну дитину.

Хто перший вийде заміж

Кожна дівчина клала у решето якусь свою річ - коралі, стрічки, запаски. Потім із решетом вилазили на піч і підкидали його. Чия річ перша вистрибне - та з дівчат перша вийде заміж. Якщо чиясь річ залишиться у решеті, то та молодиця дівуватиме ще весь наступний рік.

Ворожіння на ім'я нареченого

Дівчата писали на листочках чоловічі імена. Листочків мало бути стільки, скільки років дівчині, або ж скільки днів залишилось до Різдва. Один папірець мав бути пустим. Ці листочки дівчата клали під подушку, а вранці навмання виймали один. Яке ім'я на ньому написане - так і зватимуть нареченого.

Також папірці з іменами хлопців заліплювали у вареники і кидали у гарячу воду. Тоді видивлялись, який перший спливе - яке ім'я у тому варенику заховане, так і зватимуть майбутнього чоловіка.

На Лемківщині вирізали з паперу 6, 8 або12-кутну зірку. На кожному кінчику писали чоловіче ім'я, а вночі навмання відкривали один, щоб дізнатись, як зватимуть нареченого.

Картина Миколи Пимоненка "Святочне ворожіння", 1888 рік (фото: Вікіпедія)

Передбачення подружньої долі

На порозі дівчата розкладали спечені коржі, пиріжки чи вареники. Тоді у хату впускали голодного собаку чи кота - чию випічку тварина першою вхопить, та дівчина перша вийде заміж.

Якщо чийсь смаколик пес чи кіт почне їсти, але потім перестане - пара розлучиться. Якщо тварина тільки понюхає пригощання - то ця дівчина не вийде заміж взагалі.

Якщо кіт чи пес занесе випічку під ліжко - то ця дівчина буде розгульною, якщо у підвал - молодиця помре.

Ворожіння на воску

Дівчата виливали гарячий віск у воду і вгадували знак долі за формою. Якщо він нагадував вінок чи кільце, то це віщувало близьке заміжжя. А от лялька, колиска, хрест, цвях - означало, що дівчина народить позашлюбну дитину чи помре.

Якщо віск виливався у формі рушниці - це означало, що чоловік буде солдатом, якщо у вигляді пляшки - буде п'яницею, у вигляді скрипки - музикантом.

Віск міг сповістити про долю не лише однієї дівчини, а всіх людей - якщо він виливався у формі тарілки - буде голод, якщо у формі шаблі - війна.