Народна артистка України про сина зрадниці Повалій: "Діти не відповідають за вчинки батьків"

Відома співачка, народна артистка України Оксана Пекун, яка пояснила, чому Таїсія Повалій зрадила Україну , висловила свою думку про її сина, Дениса Повалія. Як відомо, 41-річний музикант мешкає за кордоном, проте нещодавно спробував оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про конфіскацію активів, що належать Повалій.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) .

На запитання, чи повинні діти зрадників відповідати за вчинки своїх батьків, Оксана Пекун відповіла, що Дениса не варто цькувати за вибір його матері.

"Я думаю, що він не повинен відповідати за вчинки батьків. Тому що дуже багато сімей роз'єдналися через війну. Батьки живуть там, наприклад, у РФ, а діти живуть тут. Або навпаки: батьки тут живуть, а діти там. І сім'ї розвалилися. Вони просто роз'єдналися в думках, у житті. І цькувати Дениса за те, що в нього мати така...".

Також вона підкреслила, що не знає, яку позицію має Денис після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Я не знаю, яка в нього думка з приводу повномасштабного вторгнення і війни, але сподіваюся, що він проти РФ. Напевно, діти не відповідають за вчинки батьків. Це було за Радянського Союзу - діти відповідали, батьки відповідали, усі страждали за це. Ми живемо в інший час", - підкреслила співачка.

Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Що відомо про конфіскацію майна Таїсії Повалій в Україні

У жовтні 2024 року стало відомо, що ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію активів, які належать співачці Таїсії Повалій, на користь держави. Серед них автомобіль BMW, 7 земельних ділянок у Київській області, житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м, а також майнові права на музику і слова до 9 творів.

Син путіністки Повалій Денис, який уже кілька років із дружиною та сином мешкає в Іспанії, у своєму блозі висловив незгоду з цим рішенням, зазначивши, що "не там шукають справжніх корупціонерів".

Потім Повалій вирішив подати апеляцію на це рішення ВАКС. Для цього він витратив понад 1 тис. євро, а також був готовий "продати рідкісні рояль і більярдний стіл" для того, щоб розплатитися за послуги адвоката, який буде готовий захистити їх у суді. Його знайомий адвокат в останній момент відмовився від цієї справи.

Денис Повалій з матір'ю (фото: instagram.com/den_povaliy)

Де зараз Таїсія Повалій

Повалій, яка народилася і виросла в Київській області, на початку 2000-х будувала кар'єру паралельно в Росії та Україні. Тоді українська співачка записала низку дуетів із російськими зірками, серед яких Микола Басков і Стас Михайлов.

У 2014 році, після Революції гідності, Повалій практично весь час жила і гастролювала в РФ. У 2015 році її позбавили звання народної артистки України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Таїсія Повалій підтримала російського диктатора Путіна, неодноразово виступала на росТБ.

З 2022 року артистка перебуває під санкціями РНБО.

5 вересня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати у Таїсії Повалій різні активи, якими вона володіє безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

23 жовтня 2024 року ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію активів путіністки на користь держави.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)