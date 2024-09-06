Мін'юст планує конфіскувати права на тексти восьми пісень Повалій

Міністерство юстиції подало позов до суду на співачку та колишню народну депутатку від "Партії регіонів" Таїсію Повалій. У неї хочуть конфіскувати права на деякі її пісні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на сайт Мін'юсту.

Як зазначили у відомстві, до Вищого антикорупційного суду було подано позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" до Повалій Таїсії Миколаївни.

З Повалій хочуть стягнути майно, яким вона володіє прямо та опосередковано. Серед нього - 7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння, а також 2 автомобілі та 4 пристрої для відстрілу патронів.

Окрім цього у Повалій хочуть конфіскувати майнові права на музику та слова до восьми її пісень. Які саме це пісні - не вказано.

Повалій Таїсія - українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України. Вона була народним депутатом України від партії "Партія регіонів" (2012-2014 роках). Наразі Повалій мешкає в столиці Росії - Москві, та відома своїми проросійськими поглядами.