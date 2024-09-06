Мін'юст планує конфіскувати права на тексти восьми пісень Повалій
Міністерство юстиції подало позов до суду на співачку та колишню народну депутатку від "Партії регіонів" Таїсію Повалій. У неї хочуть конфіскувати права на деякі її пісні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на сайт Мін'юсту.
Як зазначили у відомстві, до Вищого антикорупційного суду було подано позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" до Повалій Таїсії Миколаївни.
З Повалій хочуть стягнути майно, яким вона володіє прямо та опосередковано. Серед нього - 7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння, а також 2 автомобілі та 4 пристрої для відстрілу патронів.
Окрім цього у Повалій хочуть конфіскувати майнові права на музику та слова до восьми її пісень. Які саме це пісні - не вказано.
Повалій Таїсія - українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України. Вона була народним депутатом України від партії "Партія регіонів" (2012-2014 роках). Наразі Повалій мешкає в столиці Росії - Москві, та відома своїми проросійськими поглядами.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Служба безпеки України повідомила про заочну підозру співачці та колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій. У вересні 2023 року Повалій виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську, куди її запросив ватажок луганських бойовиків Леонид Пасічник.
Під час виступу співачка закликала захопити всю Україну.
19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти понад 2500 осіб. До списку потрапили політичні діячі РФ та Білорусі, військові цих двох країн, а також іноземні найманці, військові Сирії, громадські люди, актори, письменники, музиканти. До списку потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова та Сніжана Єгорова та інші.
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