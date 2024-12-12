"Вирішили відібрати чесно нажите добро": сину Повалій відмовив адвокат у справі з конфіскацією майна

У жовтні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів співачки Таїсії Повалій на користь держави. Її син, 41-річний музикант Денис вирішив подати апеляцію, однак зіткнувся з тим, що його не захотів захищати адвокат.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост в Instagram сина путіністки.

"Сьогодні о 15.30 у Києві розбір нашої апеляції щодо конфіскації майна моєї родини. Адвокат, який по дружбі допомагав мені її складати, виявився не готовий ризикувати репутацією і представляти інтереси підсанкційної особи, хоча, за його словами, "він не з полохливих". Шанси на перемогу оцінив у 3%", - зазначив він у своїй публікації.

Також Повалій розповів, що він уже витратив багато грошей, щоб подати апеляцію.

"Ми вже витратили понад штуку євро тільки на послуги ВАКС, щоб подати апеляцію, але на кону "all in", і тому я готовий продати рідкісні рояль і більярдний стіл для того, щоб розплатитися за послуги "піт-буля", який готовий поборотися з системою за "пособників нацистів і колаборантів", - написав син Повалій у властивій йому манері.

Він також попросив допомоги у своїх підписників, щоб захистити Ніну Гірявець - матір Таїсії Повалій, а також його самого. До слова, матір Повалій вивезла з України вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Друзі, є хтось, кому втрачати нічого, і він готовий заступитися за Гірявець Ніну Данилівну та її онука Повалія Д. В., у яких держава вирішила відібрати чесно нажите добро? Чомусь нас судить сам Вищий антикорупційний суд України, і в процесі спілкування з його представниками я не побачив жодного доказу корупції, вчиненою моєю сім'єю (зокрема мамою, проти якої влаштована ця показова політична розправа). Буду вдячний за будь-яку посильну допомогу", - написав Денис Повалій.

Зазначимо, що за 4 години після публікації пост прокоментувало лише двоє людей. Вони побажали синові путіністки "успіхів і сил".

Де зараз Таїсія Повалій

Таїсія Повалій народилася і виросла в Київській області.

З 2000-х вона паралельно будувала кар'єру в Україні та Росії, записала низку дуетів із російськими зірками, серед яких Микола Басков і Стас Михайлов.

Після Революції гідності Повалій здебільшого жила і будувала кар'єру в Росії. У 2015 році її позбавили звання народної артистки України.

Потім вона публічно заявила, що підтримує напад на Україну 24 лютого 2022 року. За словами Повалій, Путін "позбавляє світ від нацизму", російську агресію співачка назвала "відновленням справедливості", а Путіна - "надією на майбутнє".

З 2022 року артистка перебуває під санкціями РНБО.

Таїсія Повалій (фото: wikipedia.org/wiki/Повалій)

Що відомо про конфіскацію майна Повалій

5 вересня 2024 року Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати у Таїсії Повалій різні активи, якими вона володіє безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

Серед них:

7 земельних ділянок у Київській області, загальною площею 9,3095 га

житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м

домоволодіння загальною площею 101 кв. м

транспортний засіб BMW Х5

три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями еластичними металевими снарядами несмертельної дії, та мисливська гладкоствольна зброя

майнові права на музику і слова до 9 творів: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

Що відомо про сина Повалій

Денис Повалій - єдиний син путіністки, який народився у шлюбі з музикантом Володимиром Повалієм (розлучилися 1993 року).

Денис живе з дружиною Світланою Віхровою і 5-річним сином Дем'яном в Іспанії. Там Повалій придбала будинок ще у2010 році.

У 2 роки онуку Повалій поставили діагноз цукровий діабет.

Денис Повалій із матір'ю (фото: instagram.com/den_povaliy)