Народная артистка Украины о сыне предательницы Повалий: "Дети не отвечают за поступки родителей"

Известная певица, народная артистка Украины Оксана Пекун, которая объяснила, почему Таисия Повалий предала Украину , высказала свое мнение о ее сыне, Денисе Повалий. Как известно, 41-летний музыкант живет за границей, однако недавно попытался оспорить решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о конфискации принадлежащих Повалий активов.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler) .

На вопрос, должны ли дети предателей отвечать за поступки своих родителей, Оксана Пекун ответила, что Дениса не стоит травить за выбор его матери.

"Я думаю, что он не должен отвечать за поступки родителей. Потому что очень много семей разъединились из-за войны. Родители живут там, например, в РФ, а дети живут здесь. Или наоборот: родители здесь живут, а дети там. И семьи развалились. Они просто разъединились в мыслях, в жизни. И травить Дениса за то, что у него мать такая...".

Также она подчеркнула, что не знает, какую позицию имеет Денис после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я не знаю, какое у него мнение по поводу полномасштабного вторжения и войны, но надеюсь, что он против РФ. Наверное, дети не отвечают за поступки родителей. Это было при Советском Союзе - дети отвечали, родители отвечали, все страдали за это. Мы живем в другое время", - подчеркнула певица.

Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)

Что известно о конфискации имущества Таисии Повалий в Украине

В октябре 2024 года стало известно, что ВАКС принял решение о конфискации принадлежащих певице Таисии Повалий активов в пользу государства. Среди них автомобиль BMW, 7 земельных участков в Киевской области, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, а также имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям.

Сын путинистки Повалий Денис, который уже несколько лет с женой и сыном живет в Испании, в своем блоге выразил несогласие с этим решением, отметив, что "не там ищут настоящих коррупционеров".

Затем Повалий решил подать апелляцию на это решение ВАКС. Для этого он потратил больше 1 тыс. евро, а также был готов "продать редкие рояль и бильярдный стол" для того, чтобы расплатиться за услуги адвоката, который будет готов защитить их в суде. Его знакомый адвокат в последний момент отказался от этого дела.

Денис Повалий с матерью (фото: instagram.com/den_povaliy)

Где сейчас Таисия Повалий

Повалий, которая родилась и выросла в Киевской области, в начале 2000-х строила карьеру параллельно в России и Украине. Тогда украинская певица записала ряд дуэтов с российскими звездами, среди которых Николай Басков и Стас Михайлов.

В 2014 году, после Революции достоинства, Повалий практически все время жила и гастролировала в РФ. В 2015 году ее лишили звания народной артистки Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Таисия Повалий поддержала российского диктатора Путина, неоднократно выступала на росТВ.

С 2022 года артистка находится под санкциями СНБО.

5 сентября Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием конфисковать у Таисии Повалий разные активы, которыми она владеет непосредственно или косвенно через других лиц.

23 октября 2024 года ВАКС принял решение о конфискации принадлежащих путинистке активов в пользу государства.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)