Народа совсем нет: крымчане жалуются на пустые курорты и вспоминают Украину

Отдых в Крыму уже не тот - люди жалуются на опустевшие пляжи
Жители оккупированного Крыма жалуются на отсутствие туристов на пляжах Судака. При этом люди вспоминают времена, когда полуостров был под контролем Украины и было много отдыхающих. Об этом написали в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
На скриншотах видно, что люди жалуются на то, что в разгар сезона на пляжах отдыхающих нет совсем. При этом другие пользователи сети также подтверждают этот факт.
Пустые пляжи Крыма (фото: twitter.com/KrimRt)
Скриншоты с Twitter
Напомним, что в Крыму показали опустевшие пляжи. На фото видно, что некогда популярные курорты сейчас практически никто не посещает. При этом такая ситуация наблюдается во многих городах.
Ранее сообщалось о том, что в Крыму оккупанты признали провал тассы "Таврида", которая также известна, как "трасса смерти" из-за многочисленных ДТП.