Народа совсем нет: крымчане жалуются на пустые курорты и вспоминают Украину

Пустые пляжи Крыма (фото: коллаж РБК-Украина)

Отдых в Крыму уже не тот - люди жалуются на опустевшие пляжи

Жители оккупированного Крыма жалуются на отсутствие туристов на пляжах Судака. При этом люди вспоминают времена, когда полуостров был под контролем Украины и было много отдыхающих. Об этом написали в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

На скриншотах видно, что люди жалуются на то, что в разгар сезона на пляжах отдыхающих нет совсем. При этом другие пользователи сети также подтверждают этот факт.

Пустые пляжи Крыма (фото: twitter.com/KrimRt)

Народа то совсем нет для этого времени года;

Так уже конец сезона все уезжают;

Мда… 7 лет не был летом дома. Ужаснулся в этом году количеством отдыхающих. Точнее их отсутствием, видимо несоответствие сервиса с ценами сделали свое дело;

Мне доказывали, что пляжи забиты. А то все вранье. И камеры вранье. Все вранье. Сезон классный;

При Украине на пляжах Судака были только стоячие места для любителей поспать подольше;

То ли еще будет…

Скриншоты с Twitter

Напомним, что в Крыму показали опустевшие пляжи. На фото видно, что некогда популярные курорты сейчас практически никто не посещает. При этом такая ситуация наблюдается во многих городах.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму оккупанты признали провал тассы "Таврида", которая также известна, как "трасса смерти" из-за многочисленных ДТП.