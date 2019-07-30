Народу зовсім немає: кримчани скаржаться на порожні курорти і згадують Україну

Порожні пляжі Криму (фото: колаж РБК-Україна)

Відпочинок у Криму вже не той - люди скаржаться на спорожнілі пляжі

Мешканці окупованого Криму скаржаться на відсутність туристів на пляжаъ Судака. При цьому люди згадують часи, коли півострів був під контролем України і було багато відпочиваючих. Про це написали в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

На скріншотах видно, що люди скаржаться на те, що в розпал сезону на пляжах відпочиваючих немає зовсім. При цьому інші користувачі мережі також підтверджують цей факт.

Порожні пляжі Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Народу зовсім немає для цього часу року;

Так вже кінець сезону всі їдуть;

Мда... 7 років не був влітку вдома. Жахнувся в цьому році кількістю відпочиваючих. Точніше їх відсутністю, мабуть невідповідність сервісу з цінами зробили свою справу;

Мені доводили, що пляжі забиті. А то все брехня. І камери брехня. Все брехня. Сезон класний;

При Україні на пляжах Судака були тільки стоячі місця для любителів поспати;

То ще буде...

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що в Криму показали спорожнілі пляжі. На фото видно, що колись популярні курорти зараз практично ніхто не відвідує. При цьому така ситуація спостерігається в багатьох містах.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму окупанти визнали провал тассы "Таврида", яка також відома, як "траса смерті" через численні ДТП.