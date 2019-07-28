Быдло, которое получает огромные деньги: Шнурова больше не хотят пускать в Крым

Сергей Шнуров (фото: facebook.com/shnurovs)

Шнуров отзывался не самыми лестными словами о полуострове и получил ответный удар

Сергей Шнуров разозлил общественность опрометчивым заявлением о Крыме. Так, музыкальный продюсер поп-группы "Ласковый май" Андрей Разин посчитал, что комментарий музыканта об анексированном полуострове было весьма неуместным. Соответствующее заявление опубликовано в Instagram.

Однажды Шнуров заявил: "Мне этот ваш Крымский мост с Сирией нах*р не нужны. Мне нужна нормальная медицина, дешевая и качественная еда, адекватные цены на топливо. Мне нужна нормальная человеческая жизнь".

Такие слова не оставили продюсера равнодушным и он заявил, что после подобного не оставит певца в покое, а будет судиться до конца.

Шнурова больше не хотят пускать в Крым (скриншот: instagram.com/razin_andrei_lm)

"Раз ты такой ответственный человек, отвечающий за свои слова, то нечего тебе ездить через Крымский мост, летай лучше в Крым на метле. После таких оскорблений Крыма я обращаюсь ко всем крымчанам не пускать его и не ходить на его концерты никогда", - написал Разин.

Как сообщалось ранее, музыкант Сергей Шнуров написал стих о секретном удостоверении "Штази" президента РФ Владимира Путина.

А также рассказывали о том, что лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.

Напомним, что ранее Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк.