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В Крыму оккупанты признали провал "трассы смерти": все подробности

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 13:16
В Крыму оккупанты признали провал "трассы смерти": все подробности
Новая трасса в Крыму "Таврида" будет работать с ограничениями (фото: коллаж РБК-Украина)

Новая трасса в Крыму будет без грузовиков до сентября

"Власти" аннексированного Крыма решили убрать грузовики массой свыше 12 тонн с новой трассы "Таврида", которая также известна, как "трасса смерти" из-за многочисленных аварий. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Такое решение якобы связано с безопасностью на дороге. Ожидается, что запрет будет действовать до сентября, но как оно будет на самом деле покажет время.

В Крыму оккупанты признали провал &quot;трассы смерти&quot;: все подробности

Трасса "Таврида" в Крыму (фото: krimoved.crimea.ua)

По словам главы службы автодорог Крыма Александра Нефедова, новая трасса находится в хорошем состоянии, на ней сделан ремонт, нанесена разметка и присутствуют камеры фото- и видеофиксации, которые будут идентифицировать нарушителей.

В Крыму оккупанты признали провал &quot;трассы смерти&quot;: все подробности

Трасса "Таврида" в Крыму (фото: krimoved.crimea.ua)

Грузовики с трассы "Таврида" будут направлены на старую трассу Симферополь – Белогорск – Феодосия – Керчь.

Напомним, что более 40 человек госпитализированы после отравления в детском лагере "Лучистый" в Евпатории в Крыму. Состояние пострадавших в основном легкое и среднее. В больницу попали дети и вожатые. Угрозы для жизни госпитализированных нет.

Ранее сообщалось, что в "Миротворец" внесут имя еще одного российского комика, участника "Кривого Зеркала", Александра Морозова. Он незаконно пересек границу и написал пост о пустых пляжах Крыма в соцсетях.

Мы также писали о том, что в Коктебеле власти скрыли экологическую катастрофу. Канализационные стоки выходили прямо на пляжи.

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