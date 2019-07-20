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Восприняли день тишины слишком буквально: в Крыму показали опустевшие пляжи

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 18:08
Восприняли день тишины слишком буквально: в Крыму показали опустевшие пляжи
В Крыму появилась новая беда – фото (коллаж РБК-Украина)

В сети показали опустевшие пляжи Крыма

В Крыму, который уже более 5 лет оккупирован Российской Федерацией, с каждым годом все меньше туристов. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На фотографиях видно, что некогда популярные курорты практически никто не посещает.

"Партенит сейчас, 20 июля, высокий сезон - вот он такой! На клочке горпляжа - бесплатном огрызке - людей больше, понятно. Суббота же", - говорится в сообщении.

Восприняли день тишины слишком буквально: в Крыму показали опустевшие пляжи

В Крыму появилась новая беда – пустые пляжи (фото: twitter.com/KrimRt)

В одном из самых популярных курортных городов, в Алуште, тоже запустение.

"Лаптюха из Тулы докладывает из Алушты - свободных лежаков НЕТ! Еле отбила в драке свой! (см. в окуляры тети – прим. авт.)", - написали в группе.

Восприняли день тишины слишком буквально: в Крыму показали опустевшие пляжи

В Крыму появилась новая беда – пустые пляжи (фото: twitter.com/KrimRt)

Кроме того, в сети показали снимки непосредственно тех, кто купается в море.

"Двое в море, не считая собаки... Щелкино", - добавили в сообществе.

Восприняли день тишины слишком буквально: в Крыму показали опустевшие пляжи

В Крыму появилась новая беда – пустые пляжи (фото: twitter.com/KrimRt)

Ниже STYLER собрал другие фотографии пустых пляжей, опубликованные в сообществе RoksolanaToday&Крым25% за последние 5 часов.

 

В Крыму показали пустые пляжи (фото: twitter.com/KrimRt)

Ранее мы писали, что посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.

Как мы ранее писали, известное американское издание Los Angeles Times попало в неприятную историю из-за материала о туристических поездках в Крым, где автор назвал оккупированный полуостров "российским". 

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