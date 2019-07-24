ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 07:55
Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)
Фото: Крым (GettyImages)

Штормовое предупреждение сохраняется для всего полуострова

На оккупированном Россией полуострове Крым бушует непогода. Например, в Евпатории прошли сильные ливни и даже снег, который оставил свой след на пляжах. Сильное штормовое предупреждение объявлено на всем полуострове. Об этом сообщает пользователь "Крымский бандеровец" на своей страничке в Twitter.

"Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег. Сохраняется штормовое предупреждение для всего полуострова", - написал блогер под фотографиями.

Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)Фото: Снег в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

 

Фото: Непогода в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

Пользователи в комментариях с иронией поинтересовались, нет ли еще камней с неба.

  • Не зачет! Камней с неба не было... Господь, жги дальше!
  • А когда будут камни?
  • А врали, что в Крыму нет воды.
  • Родная гавань принесла улучшение.

 

Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)Накрыл апокалипсис: в Крыму на пляжи выпал снег (фото)

Скриншот комментариев (twitter.com/CrimeaUA1)

Как мы ранее писали, в Крыму, который уже более 5 лет оккупирован Российской Федерацией, с каждым годом все меньше туристов. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. 

Ранее мы писали, что посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.

Известный украинский певец засветился на отдыхе в оккупированной Ялте (фото) В Крыму оккупанты признали провал "трассы смерти": все подробности
Новости Украины Крым
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь