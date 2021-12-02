Нардепы в Верховной Раде опозорились с ответом на простой вопрос (видео)

Большинство опрошенных нардепов не могли точно ответить на вопрос, сколько же сейчас в Украине составляет прожиточный минимум.

Владлен Неклюдов заявил, что он в этом вопросе не специалист, но "точно знает, что он должен быть выше".

Нардеп от партии "Слуга народа" Святослав Юраш попросил журналиста не устраивать программу "Что? Где?Когда?" и не задавать ему такие вопросы.

"Ваши коллеги постоянно спрашивают про цены на хлеб и молоко. Он где-то 1000 гривен (прожиточный минимум - ред.)", - сказал Юраш.

И только Михаил Цимбалюк ответил, что он составлял 2300 гривен.

Смотрите на видео, что отвечали нардепы на вопрос.