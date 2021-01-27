Прожиточный минимум: Кабмин предложил реформу расчетов

Вместо прожиточного минимума в некоторых сферах будут использовать "базовую величину"
Кабинет министров одобрил законопроект об упорядочении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и пошлин и платы за предоставления административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.
Соответствующий проект постановления принят во время заседания правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
Проект акта предлагается с 1 января 2022 года:
предлагается:
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии, является прожиточный минимум. Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.
К величине прожиточного минимума привязано более 150 разнообразных видов выплат, что имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней. Часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения).
"Следовательно, любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости дополнительных расходов бюджетов всех уровней", - говорится в документе.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. По закону минимальный размер должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.
Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.