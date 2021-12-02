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Нардепи у Верховній Раді зганьбилися з відповіддю на просте запитання (відео)

Автор: Людмила Жукова

З 1 грудня в Україні підвищили прожитковий мінімум на 99 гривень. З 2 294 грн він стане 2 393 гривень. Але українські депутати навіть не можуть пояснити, яка ця сума. Ймовірно - просто не знають.

На відео практично жоден з народних обранців не зміг відповісти, що ж це таке прожитковий мінімум і, який він зараз в Україні, передає "Інформатор".

Більшість опитаних нардепів не могли точно відповісти на питання, скільки ж зараз в Україні становить прожитковий мінімум.

Владлен Неклюдов заявив, що він в цьому питанні не фахівець, але "точно знає, що він повинен бути вище".

Нардеп від партії "Слуга народу" Святослав Юраш попросив журналіста не влаштовувати програму "Що? Де?Коли?" і не ставити йому такі питання.

"Ваші колеги постійно запитують про ціни на хліб і молоко. Він десь 1000 гривень (прожитковий мінімум - ред.)", - сказав Юраш.

І тільки Михайло Цимбалюк відповів, що він становив 2300 гривень.

Дивіться на відео, що відповідали нардепи на запитання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у січні схвалив законопроект щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень і плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору).

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