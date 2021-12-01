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Прожиточный минимум в Украине вырос на 99 гривен

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Украина, Среда 01 декабря 2021 07:43
Прожиточный минимум в Украине вырос на 99 гривен Фото: прожиточный минимум вырос до 2393 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 декабря 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

Согласно закону, минимум вырос 99 гривен (на 4,3%) - с 2294 гривен до 2393 гривен. Это второе повышение в этом году.

Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) При этом инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%. В то же время НБУ прогнозирует более значительный рост цен - на 9,6%.

Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1921 гривна, с 1 июля - 2013 гривен, с 1 декабря - 2100 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 гривен, с 1 июля - 2510 гривен, с 1 декабря - 2618 гривен;
  • трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 гривен, с 1 июля - 2379 гривен, с 1 декабря - 2481 гривна;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января - 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.

Напомним, Кабинет министров в январе одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.

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