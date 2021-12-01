Прожиточный минимум в Украине вырос на 99 гривен

С 1 декабря 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

Согласно закону, минимум вырос 99 гривен (на 4,3%) - с 2294 гривен до 2393 гривен. Это второе повышение в этом году.

Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) При этом инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%. В то же время НБУ прогнозирует более значительный рост цен - на 9,6%.

Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения: