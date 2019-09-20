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Нардепи влаштували у Раді незвичайний флешмоб: з'явилися фото

STYLERЖиття    20.09.2019 - 18:39
Нардепи влаштували у Раді незвичайний флешмоб: з'явилися фото
Нардепи на засіданні Ради випадково влаштували флешмоб (Фото: колаж РБК-Україна)

Нардепи показали осінній дрес-код

Народні депутати на засіданні Верховної Ради здивували різноманіттям червоних тонів у своєму одязі, і експромтом вийшов своєрідний флешмоб. "Осінній дрес-код" був продемонстрований 20 вересня в стінах парламенту законодавцями з різних фракцій та політичних сил, що може свідчити про звичайну випадковість. Про це передає "Апостроф".

Фотограф видання Олександр Гончаров відобразив у сесійній залі чималу кількість нардепів, які прийшли в одязі з елементами червоного і помаранчевого кольорів.

Як видно на знімках, осінній колор був присутній на спідницях та светрах, штанях та кофтах, піджаках, сорочках і блузках.

Також можна звернути увагу, що яскраві кольори в одязі не дуже піднімали депутатам настрій - народні обранці на роботі були зосереджені та серйозні.

Нардепи на засіданні Ради випадково влаштували флешмоб (Фото: apostrophe.ua)

Нагадаємо, що сьогоднішнє засідання ВРУ ознаменувався скандалом у фракції "Слуга народу" з-за провалу голосування законопроекту, який дає право НАБУ та ДБР прослуховувати чиновників. Повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Богдан із-за цього прийшов в лють і кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за разводняк!?"

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