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Нардепов в Раде засекли за интересным занятием (видео)

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 15:11
Нардепов в Раде засекли за интересным занятием (видео)
В Раде депутатов поймали на интересном занятии (коллаж: РБК-Украина)

Народные депутаты неохотно отвлеклись на голосование в Раде

Народные депутаты Верховной Рады девятого созыва вновь занимаются в стенах парламента чем угодно, только не прямыми рабочими обязанностями. В сети появилось видео, на котором избранники мило болтают, перекусывают и промежду прочим жмут кнопочки, слыша призыв к голосованию.

Видео поделился в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов.

На записи видно, что депутаты не особо обращают внимания ни на спич Дмитрия Разумкова, ни на важный вопрос, который сейчас обсуждается. Они беседуют, едят виноград, позже в ход идут чипсы.

Лишь призыв к голосованию отвлекает нардепов - они не задумываясь жмут кнопочки "За" и продолжают заниматься своими делами.

Стоит отметить, что после инцидента с Ильей Кивой, который занимался "чем-то странным" после телефонного общения с моделью из Одессы, Дмитрий Разумков призвал нардепов "не удовлетворять физиологические потребности" во время заседания - такой запрет касался в том числе курения айкоса и употребления еды.

Вечiрне засiдання ВР

Опубліковано Yan Dobronosov Вівторок, 15 жовтня 2019 р.

В Раде депутатов поймали на интересном занятии (видео: facebook.com/yan.dobronosov)

Пользователи сети с иронией отнеслись к такой бурной деятельности, оставив сотни комментариев.

  • Ужас! И понимают же су*и, что их снимают периодически на видео... Все по барабану. Один недавно дро..л прямо на заседании, эти жрут и ржут... А мы, как по*ы ждем перемен...
  • Вы же знаете кто эти "красавицы". Убрать немедленно, чтоб другим была наука. Только так! Я бы тоже хотела за такие деньги кнопочки нажимать. Только у меня есть совесть... Хотя сейчас - это рудимент.
  • Лица нации.
  • Разве оно соображает, за что голосует?
  • Ну эти хоть порно не смотрят... Может я до конца не досмотрела.
  • Но дело не в том, что жрут... Страшно, что в нашей стране законы принимают так! Я бы за такое поведение и отношение к государству подвешивала вверх ногами на центральной площади, а зрителям бы виноград выдала, перекусить.

Нардепов в Раде засекли за интересным занятием (видео)

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