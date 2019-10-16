Нардепів у Раді засікли за цікавим заняттям (відео)

У Раді депутатів спіймали на цікавому занятті (колаж: РБК-Україна)

Народні депутати неохоче відволіклися на голосування в Раді

Народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання знову займаються в стінах парламенту чим завгодно, тільки не прямими робочими обов'язками. У мережі з'явилося відео, на якому обранці мило розмовляють, їдять і між іншим тиснуть кнопочки, почувши заклик до голосування.

Відео поділився у Facebook парламентський фотограф Ян Доброносов.

На запису видно, що депутати не особливо звертають увагу ні на спіч Дмитра Разумкова, ні на важливе питання, яке зараз обговорюється. Вони розмовляють, їдять виноград, пізніше в хід йдуть чіпси.

Лише заклик до голосування відволікає нардепів - вони не замислюючись тиснуть кнопочки "За" і продовжують займатися своїми справами.

Варто відзначити, що після інциденту з Іллею Ківою, який займався "чимось дивним" після телефонного спілкування з моделлю з Одеси, Дмитро Разумков закликав нардепів "не задовольняти фізіологічні потреби" під час засідання - така заборона стосувалася у тому числі куріння айкоса і вживання їжі.

Вечірне засідання ВР Опубліковано Yan Dobronosov Вівторок, 15 жовтня 2019 р.

У Раді депутатів спіймали на цікавому занятті (відео: facebook.com/yan.dobronosov)

Користувачі мережі з іронією поставилися до такої бурхливої діяльності, залишивши сотні коментарів.