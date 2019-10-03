В Раде жестко пристыдили Киву и Дубинского (видео)

Кива и Дубинский в Раде нарвались на критику (коллаж: РБК-Украина)

Дмитрий Разумков призвал народных депутатов к приличному поведению в Раде

После скандала с нардерпом Ильей Кивой, который в Верховной Раде после общения с моделью из Одессы Юлией Панкратовой, стал "что-то поправлять в штанах", отличился и депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Журналист и блогер Дубинский решил перекусить прямо в зале заседаний во время работы. Нардеп ходил с лоточком и неспешно обедал. В сети появилось видео и этого курьеза.

Терпение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в конце концов лопнуло, и он попросил народных избранников не есть в зале, не курить айкос и "не удовлетворять любые другие физиологические потребности". Об этом рассказал парламентский корреспондент РБК-Украина.

Смачного Александр Дубинский Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 2 жовтня 2019 р.

Дубинский в Раде ел с лоточка (видео: facebook.com/yan.dobronosov)

Стоит отметить, что после скандала с нардепом от Оппозиционной партии "За жизнь" Ильей Кивой с 30-летней одесситкой связались журналисты. Девушка говорит, что была шокирована произошедшим и утверждает, что Кива просто помогает ей... заниматься благотворительностью.

Позже появился и комментарий самого Ильи Кивы, который утверждает, что журналисты смонтировали видео и раздули скандал, который превзошел по своей резонансности "формулу Штайнмайера", рынок земли и закон о столице, - пишет Страна.

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа... Каждый мужчина делает так же, если есть что... Поправил чл*н, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью", - говорит нардеп.

Илья Кива и его странные движения в Раде (видео: YouTube/TVgolosnaroda)