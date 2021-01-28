У нардепа в Раде заметили дорогие часы по цене авто (фото)

Александр Ковалев в Раде засветил дорогие часы (коллаж: РБК-Украина)

Народный депутат Украины Александр Ковалев в четверг, 28 января, надел в Верховную Раду дорогие часы Rolex за которые можно купить авто с пробегом. Цена данных часов достигает 12 250 долларов.

Об этом свидетельствует фото, которое сделал фотограф "Апострофа" Александр Гончаров в сессионном зале.

Данные часы интересны не только ценой, но и тем, что они женские. Это видно по их дизайну и кроме того об этом написано на сайте, где они продаются.

Александр Ковалев в Раде засветил дорогие часы Rolex (фото: apostrophe.ua)

Напомним, народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко заметили на отдыхе в дорогом отеле курортного города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом нардеп отдыхал там не один, а со своей семьей.

В сети написали, что депутат отдыхал в отеле Rixos The Palm Dubai, в котором цена за номер стоит около тысячи долларов.

Ранее журналисты показали кортежи автомобилей киевских чиновников, в частности мэра столицы Виталий Кличко, а также депутатов Марины Порошенко и Александра Шовковского.

Мэр Киева Виталий Кличко на работу несколько лет ездит на внедорожниках Toyota Sequoia. Его кортеж состоит из двух машин: в первом авто находится мэр со своим помощником, который также выполняет обязанности водителя и охранника, во втором авто едут телохранители.