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У нардепа в Раді помітили дорогий годинник за ціною авто (фото)

Київ, Четвер 28 січня 2021 17:32
У нардепа в Раді помітили дорогий годинник за ціною авто (фото)
Олександр Ковальов в Раді засвітив дорогий годинник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Народний депутат України Олександр Ковальов у четвер, 28 січня, одягнув у Верховну Раду дорогий годинник Rolex за який можна купити авто з пробігом. Ціна даного годинника досягає 12 250 доларів.

Про це свідчить фото, яке зробив фотограф "Апострофа" Олександр Гончаров в сесійній залі.

Даний годинник цікавий не тільки ціною, але і тим, що він жіночий. Це видно по його дизайну і, крім того, про це написано на сайті, де він продається.

У нардепа в Раді помітили дорогий годинник за ціною авто (фото)

Олександр Ковальов в Раді засвітив дорогий годинник Rolex (фото: apostrophe.ua)

Нагадаємо, народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка помітили на відпочинку в дорогому готелі курортного міста Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. При цьому нардеп відпочивав там не один, а зі своєю сім'єю.

У мережі написали, що депутат відпочивав в готелі Rixos The Palm Dubai, в якому ціна за номер коштує близько тисячі доларів.

Раніше журналісти показали кортежі автомобілів київських чиновників, зокрема мера столиці Віталій Кличко, а також депутатів Марини Порошенка і Олександра Шовковського.

Мер Києва Віталій Кличко на роботу кілька років їздить на позашляховиках Toyota Sequoia. Його кортеж складається з двох машин: у першому авто знаходиться мер зі своїм помічником, який також виконує обов'язки водія і охоронця, у другому авто їдуть охоронці.

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