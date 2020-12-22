Журналисты показали, на чем ездят киевские депутаты (видео)

Журналисты показали кортежи киевских депутатов (Коллаж РБК-Украина)

Журналисты показали кортежи автомобилей киевских чиновников, в частности мэра столицы Виталий Кличко, а также депутатов Марины Порошенко и Александра Шовковского.

Как говорится в сюжете канала KYIV.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко на работу уже несколько лет ездит на внедорожниках Toyota Sequoia. Кортеж Кличко состоит из двух автомобилей: в первом едут мэр и его помощник, который одновременно выполняет работу водителя и охранника, во второй машине едут телохранители.

"Стоит отметить, что в налоговой декларации Кличко указан только один автомобиль – японский джип стоимостью в 1 330 000 гривен. Вторая машина зарегистрирована на его жену – Наталью Егорову. В собственности мэра есть еще байк - Fine Custom Puncher, стоимостью 600 000 гривен", - говорят журналисты.

Марина Порошенко приезжает на публичные мероприятия со своим мужем с кортежем из двух автомобилей "Мерседес" класса люкс. Однако у нее есть и собственный автомобиль – седан Jaguar XF 2008 года.

А вот экс-вратарь киевского "Динамо", а ныне депутат Киевсовета Александр Шовковский передвигается на джипе Range Rover. До этого у звезды украинского футбола было еще несколько английских автомобилей – седан и внедорожник от Jaguar.

Однако больше всего Шовковский любит мотоциклы. В собственности у него есть байк марки Harley-Davidson, на котором он участвует в мотопробегах и байкерских вечеринках.

Журналисты показали кортежи киевских политиков и депутатов

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