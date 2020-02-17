Нардеп с телефоном за $1000 нарушил закон прямо возле Рады (видео)

Давид Арахамия нарушил закон прямо возле Верховной Рады (Коллаж РБК-Украина)

Давид Арахамия нарушил закон и сказал, что будет продолжать его нарушать

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия нарушил закон прямо возле здания Верховной Рады. Журналисты зафиксировали на камеру как Арахамия перебегает через дорогу на красный свет. Кроме того, в момент нарушения народный депутат разговаривал по телефону.

Как отмечают журналисты, в руках у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии был новенький iPhone 11 Pro. Он перебежал через дорогу и нарушил закон – за переход на красный свет положен штраф в 51 гривну. Журналисты попытались напомнить депутату, что это серьезное нарушение закона. На что Давид Арахамия ответил, что очень торопится.

"Да, на красный свет. Я извиняюсь, но очень нужно бежать. Я свою жизнь ставлю под угрозу, свою, лично, видели?" – сказал Арахамия.

Он ответил на вопрос журналиста о том, как отреагируют его избиратели на то, что народный депутат нарушил закон.

"Скажут, что я плохой человек. Но, я буду стараться откорректировать свое поведение своими действиями по другим вопросам. Ну а что делать?" – сказал глава фракции "Слуга народа" и сравнил журналистов с экс-сотрудниками ГАИ, которые сидели в кустах и ловили нарушителей.

"Я вот сейчас еще побегу. Если я буду действительно спешить, я буду все равно это делать. Я вам всем говорю – к сожалению, мы были так воспитаны еще в советское время. Вы видели в Германии? 12 часов ночи, красный свет, никого нет – но все стоят. Если кто-то идет – то всем понятно, что это человек из СНГ", - сказал Арахамия и добавил, что когда он с детьми, то никогда так не поступает.

Давид Арахамия нарушил закон прямо возле Верховной Рады