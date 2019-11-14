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Так и осталось: Арахамия признался, как Зеленский подписан в его телефоне

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 12:13
Так и осталось: Арахамия признался, как Зеленский подписан в его телефоне
Арахамия рассказал, как у него подписан Зеленский (Коллаж РБК-Украина)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему запись состоит из двух слов

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия признался, как президент Украины Владимир Зеленский подписан в его телефоне. Это произошло после того, как стало известно, что Зеленский звонил Арахамии во время заседания Верховной Рады. Также известно, что свой мобильный телефон во время разговора с президентом Арахамия отнес главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и в этот момент фотокорреспонденты зафиксировали, что на экране высветилось два слова.

Как сообщает издание Vesti, Давид Арахамия подтвердил, что во время рассмотрения закона о земельной реформе ему звонил президент Украины Владимир Зеленский. В кулуарах глава фракции Слуга народа отметил, что Зеленский интересовался тем, что происходит в парламенте, так как наблюдал за заседанием по телевизору.

Арахамия объяснил, что в его телефоне номер Владимира Зеленского записан давно, задолго до того, как он стал президентом.

"Это президент. Просто телефон. Мы же познакомились до того, как он стал президентом. И было записано, вы знаете, сначала имя, а потом фамилия. Я как фамилию записал "Зе". И потом так и осталось, хотел переименовать давно. Но теперь вынужден буду это сделать", - сказала Давид Арахамия.

На фото можно увидеть, что в телефоне Давида Арахамии президент Украины Владимир Зеленский подписан как "Зе Вова".

Так и осталось: Арахамия признался, как Зеленский подписан в его телефонеАрахамия признался, как у него в телефоне подписан Зеленский (Фото: Вести)

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДавид Арахамия
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