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Людям не понятно: народных депутатов отчитали за поведение в Раде

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 16:03
Людям не понятно: народных депутатов отчитали за поведение в Раде
Дмитрий Разумков (Фото: РБК-Украина)

Глава ВР Разумков отчитал нардепов за еду, кофе и телефоны на рабочем месте

Народные депутаты Верховной рады Украины получили выговор за свое поведение в здании парламента, а также в сессионном зале. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратил внимание, что нардепы во время работы постоянно отвлекаются на посторонние занятия и это вызывает возмущение у избирателей.

Во время согласительного совета Разумков обратился к депутатам и сказал, что их поведение в сессионном зале непонятно для людей.

"Я думаю, что и вы об этом слышите, что людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И насчет кофе, и насчет еды, и насчет того, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", - отметил председатель ВР.

Он рассказал, что недавно к нему подошла учительница и высказала свое возмущение поведением депутатов, так как у нее нет возможности заниматься другими делами в рабочее время.

"Подошла учительница и говорит: "Ну смотрите, я так же, как и вы, хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени чуть больше?" – привел пример Разумков.

Он добавил, что хотел бы видеть, как народные депутаты работают в пользу государства и это должны видеть избиратели.

"Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели, и чувствовали", - резюмировал глава Верховной Рады.

Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за поведение

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