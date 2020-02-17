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Я с удовольствием вам дам: нардеп от "Слуги народа" повздорил с журналистами

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 17:01
Я с удовольствием вам дам: нардеп от "Слуги народа" повздорил с журналистами
Артем Дмитрук (Фото: facebook.com.sluganarodu.dmytruk)

Народный депутат Артем Дмитрук оконфузился в разговоре с журналистами

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук попал в конфузную ситуацию с журналистами. Он отказался разговаривать с представителями сразу двух изданий и акцентировал, что готов отвечать на вопросы, но другим журналистам.

Видео беседы с нардепом Дмитруком опубликовали в социальной сети Facebook. К Дмитруку подошли журналистки издания "Радио Свобода" и LB.ua и спросили по поводу представления постановления об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.

"Я общаюсь со своими избирателями, общаюсь в округе, все правильно. А с вами, например, не хочу. Это мое личное мнение. С удовольствием отвечу другому изданию, но не вам. Не хочу", - заявил Дмитрук.

Журналистке от "Радио Свобода" Власте Лазур народный депутат сказал, что готов общаться, но в другой обстановке и попросил не провоцировать.

"Вы серьезное издание, правильно? В игры не надо играть. Если вы хотите получить от меня интервью или комментарий, я вам с удовольствием дам, но не в такой обстановке, как вы сейчас делаете, хорошо? Не надо провоцировать. Вы посмеялись сейчас, подходите по очереди ко мне. Зачем это делать? Давайте подойдите к кому другому где-то на улице, но не к народному депутату. Имейте то же уважение к своей работе и к народным депутатам", - ответил нардеп журналистке.

На все попытки журналистов поговорить, Дмитрук отвечал отказом и сообщил, что у них теперь есть хороший материал, который можно опубликовать.

"У вас будет хороший материал, сможете выложить и показать, как народный депутат не хочет давать комментарий", - добавил Дмитрук.

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