Я с удовольствием вам дам: нардеп от "Слуги народа" повздорил с журналистами

Артем Дмитрук (Фото: facebook.com.sluganarodu.dmytruk)

Народный депутат Артем Дмитрук оконфузился в разговоре с журналистами

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук попал в конфузную ситуацию с журналистами. Он отказался разговаривать с представителями сразу двух изданий и акцентировал, что готов отвечать на вопросы, но другим журналистам.

Видео беседы с нардепом Дмитруком опубликовали в социальной сети Facebook. К Дмитруку подошли журналистки издания "Радио Свобода" и LB.ua и спросили по поводу представления постановления об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.

"Я общаюсь со своими избирателями, общаюсь в округе, все правильно. А с вами, например, не хочу. Это мое личное мнение. С удовольствием отвечу другому изданию, но не вам. Не хочу", - заявил Дмитрук.

Журналистке от "Радио Свобода" Власте Лазур народный депутат сказал, что готов общаться, но в другой обстановке и попросил не провоцировать.

"Вы серьезное издание, правильно? В игры не надо играть. Если вы хотите получить от меня интервью или комментарий, я вам с удовольствием дам, но не в такой обстановке, как вы сейчас делаете, хорошо? Не надо провоцировать. Вы посмеялись сейчас, подходите по очереди ко мне. Зачем это делать? Давайте подойдите к кому другому где-то на улице, но не к народному депутату. Имейте то же уважение к своей работе и к народным депутатам", - ответил нардеп журналистке.

На все попытки журналистов поговорить, Дмитрук отвечал отказом и сообщил, что у них теперь есть хороший материал, который можно опубликовать.

Слуга народу Артем Дмитрук сказав, що таким як ми не буде розповідати, чому він зареєстрував постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. pic.twitter.com/6VsWE3I97u — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 15, 2020

"У вас будет хороший материал, сможете выложить и показать, как народный депутат не хочет давать комментарий", - добавил Дмитрук.