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Нардеп з телефоном за $1000 порушив закон прямо біля Ради (відео)

STYLERЖиття    17.02.2020 - 20:46
Нардеп з телефоном за $1000 порушив закон прямо біля Ради (відео)
Давид Арахамія порушив закон прямо біля Верховної Ради (Колаж РБК-Україна)

Давид Арахамія порушив закон і сказав, що буде продовжувати його порушувати

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порушив закон прямо біля будівлі Верховної Ради. Журналісти зафіксували на камеру як Арахамія перебігає через дорогу на червоне світло. Крім того, в момент порушення народний депутат розмовляв телефоном.

Як відзначають журналісти, в руках у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії був новенький iPhone 11 Pro. Він перебіг через дорогу і порушив закон – за перехід на червоне світло покладений штраф у 51 гривню. Журналісти спробували нагадати депутату, що це серйозне порушення закону. На що Давид Арахамія відповів, що дуже поспішає.

"Так, на червоне світло. Я вибачаюся, але дуже потрібно бігти. Я своє життя ставлю під загрозу свою, особисто, бачили?" – сказав Арахамія.

Він відповів на запитання журналіста про те, як відреагують його виборці на те, що народний депутат порушив закон.

"Скажуть, що я погана людина. Але, я буду намагатися скоригувати свою поведінку своїми діями з інших питань. Ну а що робити?" – сказав голова фракції "Слуга народу" і порівняв журналістів з ексспівробітниками ДАІ, які сиділи в кущах і ловили порушників.

"От я зараз ще побіжу. Якщо я буду дійсно поспішати, я буду все одно це робити. Я вам всім кажу – на жаль, ми були так виховані ще в радянський час. Ви бачили в Німеччині? 12 годин ночі, червоне світло, нікого немає – але всі стоять. Якщо хтось йде – то всім зрозуміло, що це людина з СНД", - сказав Арахамія і додав, що коли він з дітьми, то ніколи так не робить.

Давид Арахамія порушив закон прямо біля Верховної Ради

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