Україна стала атакувати енергетику РФ по-особливому, - FT

Україна змінила підхід до далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, зосередившись на ураженні ключових компонентів, відновлення яких потребує значного часу. Така тактика має посилити довгостроковий ефект атак і збільшити витрати РФ на ремонт пошкоджених об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, українські сили дедалі частіше завдають ударів не по резервуарах для зберігання пального чи окремих будівлях, а по критично важливих елементах нафтопереробних заводів та інших енергетичних об'єктів. Йдеться про обладнання, без якого підприємства не можуть працювати, а його заміна є складною та тривалою.

За словами українських військових, операторів далекобійних безпілотників та експертів енергетичної галузі, такий підхід покликаний забезпечити більш тривалий ефект від атак.

"Україна продовжуватиме чинити ударний та технологічний тиск на Росію всіма можливими засобами. Ми повинні масштабувати те, що вже доводить свою ефективність", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара.

Як обирають цілі для ударів

Видання зазначає, що перед проведенням операцій оператори безпілотників консультуються з інженерами та профільними експертами. Вони допомагають визначити трубопроводи, вузли з'єднання та інші компоненти, вихід з ладу яких найбільше вплине на роботу підприємства.

Колишній міністр оборони України та голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк пояснив, що українська сторона аналізує російську енергетичну систему як єдину взаємопов'язану мережу.

"Ми розглядаємо Росію як систему. Розуміння цієї системи дозволяє нам визначити критичні точки, де вплив буде набагато значнішим", - сказав він.

Повторні атаки мають ускладнити ремонт

За інформацією FT, українські підрозділи також почали повторно атакувати ті самі критично важливі елементи ще до завершення їхнього ремонту. За словами співрозмовників видання, це дозволяє не допустити швидкого відновлення роботи енергетичних об'єктів.

Такий підхід підтверджується не лише джерелами журналістів FT, а й аналізом супутникових знімків, який провело видання.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що удари по енергетичній інфраструктурі є частиною ширшої стратегії, спрямованої на скорочення ресурсів, які Росія використовує для ведення війни.

"Мета зрозуміла: перекрити джерела фінансування війни Путіна і військово-промисловий комплекс, який постачає зброю окупаційній армії", - наголосив він.

Яку роль відіграють розвідувальні дані союзників

За словами українських чиновників, точнішому вибору цілей також сприяють розвідувальні дані, отримані від США та Франції.

Як зазначається у статті, ця інформація допомагає визначати розташування російських систем протиповітряної оборони та маршрути, якими далекобійні безпілотники можуть проникати вглиб території Росії.