Нардеп провел карантин на Кипре: новые детали скандала

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов провел почти весь карантин на Кипре, куда улетел еще 12 марта. Он отсутствовал на заседаниях комитета и пропустил все заседания Верховной Рады.

Как объяснил Андрей Холодов, он хотел вернуться в Украину 17 марта, но авиакомпания отменила рейс, и он оказался заблокированным за пределами Украины. Кроме того, нардеп признался, что скорее всего переболел коронавирусом.

"Я прилетел из Киева на Кипр 15 марта. 16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине. Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев. В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус. Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц", - написал Холодов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что врачи на Кипре обязали его самоизолироваться и все поездки запретили в письменной форме. 20 марта с Кипра был запланирован эвакуационный рейс, но Холодов следуя предписаниям врачей не рискнул лететь домой.

"Таким образом я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев, да еще и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19. Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь", - резюмировал нардеп.

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