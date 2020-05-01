Нардеп провів карантин на Кіпрі: нові деталі скандалу

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов провів майже весь карантин на Кіпрі, куди полетів ще 12 березня. Він був відсутній на засіданнях комітету і пропустив всі засідання Верховної Ради.

Як пояснив Андрій Холодів, він хотів повернутися в Україну 17 березня, але авіакомпанія скасувала рейс, і він виявився заблокованим за межами України. Крім того, нардеп зізнався, що швидше за все перехворів на коронавірус.

"Я прилетів з Києва на Кіпр 15 березня. 16 березня мого маленького сина мали оперувати – хотів бути з родиною в цій ситуації. Я полетів виключно з цієї причини. Я планував повернутися відразу після операції - 17 березня. У мене був квиток на рейс Ларнака-Київ. У Раді я сиджу практично поруч з депутатами Русланом Горбенко і Володимиром Ватрасом, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус. Рейс до Києва на 17 березня був скасований авіакомпанією. Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені тоді зробити не могли – людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть в будівлі лікарень", - написав Холодов на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що лікарі на Кіпрі зобов'язали його самоізолюватися і всі поїздки заборонили в письмовій формі. 20 березня з Кіпру був запланований евакуаційний рейс, але Холодів дотримуючись приписів лікарів не ризикнув летіти додому.

"Таким чином я опинився заблокованим за межами України, без фізичної змоги повернутися в Київ, та ще й з обґрунтованими підозрами на COVID-19. Я переніс хворобу досить важко. Я і вся моя родина весь цей час перебували в самоізоляції. 12 днів я приймав антибіотики. Тільки після того, як мені стало легше, я почав шукати способи повернутися в Київ. Сьогодні – 30 квітня – буде перший за довгий час рейс Ларнака-Київ, яким я зможу прилетіти", - резюмував нардеп.

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