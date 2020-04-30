Улетел за два дня до карантина: украинский депутат второй месяц "отдыхает" на Кипре

Украинский депутат проводит карантин на Кипре (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат от "Слуги народа" улетел на Кипр перед закрытием границ и авиасообщения

Карантин в Украине введен из-за пандемии коронавируса с 12 марта и уже дважды был продлен. Правительство готовится ослабить карантинные мероприятия с 12 мая.

Украинский депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов свой карантин проводит на Кипре, куда улетел за два дня до остановки авиасообщения и закрытия границ. Как сообщили журналисты программы "Схемы", Холодов вылетел рейсом Киев-Ларнака (Кипр) 15 марта и по состоянию на 29 апреля, в Украину он, так и не вернулся. Стоит отметить, что с 17 марта в Украине остановлено регулярное пассажирское авиасообщение.

За последние полтора месяца парламент уже 5 раз собирался на внеочередные заседания, но Холодов их пропустил, так как находится за пределами страны. Соответственно, депутат не посещал заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где является председателем. Однако Андрей Холодов в режиме онлайн присутствовал на других комитетах.

Как отмечают журналисты, у депутата Холодова возле города Лимасол есть поместье, на которое недавно зарегистрировали компанию по столичному табачному бизнесу.

"А значит, он мог действовать в своих собственных интересах, когда лоббировал в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев сигаретами. Этим фактом, в конце концов, заинтересовалось НАБУ", - подчеркнули журналисты.

Они утверждают, что нахождение Холодова на Кипре подтвердили уже три источника, которые не связаны между собой. Это правоохранители на Кипре, украинская авиакомпания и третий источник – в ГПСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве перестали соблюдать карантин и ринулись в парки (видео).