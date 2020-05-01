Карантин не для всех: в Киеве нашли еще один ресторан для vip-персон

Под Киевом работает ресторан для вип-гостей (Скриншот из видео YouTube/Схемы)

Журналисты нашли еще один ресторан, который работает в карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса для ресторанов, которые обслуживают вип-гостей, не помеха. Заведения продолжают работать, несмотря на карантинные меры и ограничения. Так, журналисты обнаружили еще одно место, куда приезжают поесть политики. Речь идет о ресторане под Киевом "Купеческий двор". Он находится в Конче-Заспе. Именно там замечен депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Столар.

23 апреля Столара заметили журналисты программы "Схемы" возле пригородного заведения. На вопрос нардепу, что он там делал, он ответил, что гулял в лесу. Интересно, что в ресторане открещиваются от обслуживания клиентов внутри заведения и говорят, что они работают только на вынос.

Под Киевом ресторан работает в карантин (YouTube)

Кстати, нардеп был в компании столичного чиновника времен Черновецкого Дениса Комарницкого.

Вадим Столар посещал ресторан "Купеческий двор" в карантин (Скриншот из видео)

Напомним, что на этой неделе ресторан "Велюр" нардепа от партии "Слуга народа" Николая Тищенко попал в скандал. Он обслуживал политиков и влиятельных лиц в карантин. После резонанса в сети заведение все-таки закрыли и опечатали, сделал это бывший нардеп Верховной Рады Олег Ляшко.

Как мы ранее писали, опубликованы цены из скандального ресторана Тищенко.