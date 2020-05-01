Нардеп провел карантин на Кипре: новые детали скандала

Нардеп от Слуги народа провел карантин на Кипре (Коллаж РБК-Украина)

Нардеп Холодов объяснил, что ему помешало вернуться домой

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов провел почти весь карантин на Кипре, куда улетел еще 12 марта. Он отсутствовал на заседаниях комитета и пропустил все заседания Верховной Рады.

Как объяснил Андрей Холодов, он хотел вернуться в Украину 17 марта, но авиакомпания отменила рейс, и он оказался заблокированным за пределами Украины. Кроме того, нардеп признался, что скорее всего переболел коронавирусом.

"Я прилетел из Киева на Кипр 15 марта. 16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине. Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев. В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус. Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц", - написал Холодов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что врачи на Кипре обязали его самоизолироваться и все поездки запретили в письменной форме. 20 марта с Кипра был запланирован эвакуационный рейс, но Холодов следуя предписаниям врачей не рискнул лететь домой.

"Таким образом я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев, да еще и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19. Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь", - резюмировал нардеп.

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