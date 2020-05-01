Нардеп провів карантин на Кіпрі: нові деталі скандалу

Нардеп від Слуги народу провів карантин на Кіпрі (Колаж РБК-Україна)

Нардеп Холодів пояснив, що йому завадило повернутися додому

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов провів майже весь карантин на Кіпрі, куди полетів ще 12 березня. Він був відсутній на засіданнях комітету і пропустив всі засідання Верховної Ради.

Як пояснив Андрій Холодів, він хотів повернутися в Україну 17 березня, але авіакомпанія скасувала рейс, і він виявився заблокованим за межами України. Крім того, нардеп зізнався, що швидше за все перехворів на коронавірус.

"Я прилетів з Києва на Кіпр 15 березня. 16 березня мого маленького сина мали оперувати – хотів бути з родиною в цій ситуації. Я полетів виключно з цієї причини. Я планував повернутися відразу після операції - 17 березня. У мене був квиток на рейс Ларнака-Київ. У Раді я сиджу практично поруч з депутатами Русланом Горбенко і Володимиром Ватрасом, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус. Рейс до Києва на 17 березня був скасований авіакомпанією. Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені тоді зробити не могли – людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть в будівлі лікарень", - написав Холодов на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що лікарі на Кіпрі зобов'язали його самоізолюватися і всі поїздки заборонили в письмовій формі. 20 березня з Кіпру був запланований евакуаційний рейс, але Холодів дотримуючись приписів лікарів не ризикнув летіти додому.

"Таким чином я опинився заблокованим за межами України, без фізичної змоги повернутися в Київ, та ще й з обґрунтованими підозрами на COVID-19. Я переніс хворобу досить важко. Я і вся моя родина весь цей час перебували в самоізоляції. 12 днів я приймав антибіотики. Тільки після того, як мені стало легше, я почав шукати способи повернутися в Київ. Сьогодні – 30 квітня – буде перший за довгий час рейс Ларнака-Київ, яким я зможу прилетіти", - резюмував нардеп.

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