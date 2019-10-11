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Нардеп витратила всю зарплату на сумочку Gucci

STYLERЖиття    11.10.2019 - 15:15
Нардеп витратила всю зарплату на сумочку Gucci
Ірина Аллахвердієва (колаж РБК-Україна)

Народний депутат Ірина Аллахвердієва "вигуляла" в Раді сумочку за 46 тисяч

Народний депутат Ірина Аллахвердієва прийшла у Верховну Раду з сумочкою Gucci, ціни на яку стартують від 46 тис. до 55 тис. грн.

Брендова сумка 41-річної "Слуги народу" від італійського будинку моди потрапила в об'єктив фотографа видання "Страна".

Нардеп витратила всю зарплату на сумочку Gucci

Нардеп з сумочкою Gucci (фото: strana.ua)

Маленька стьобана сумка на плече називається GG Marmont. Підкладка аксесуара з мікрофібри з замшевим ефектом. Відкидний клапан сумки доповнено культовим логотипом бренду у формі двох літер G. Завдяки ланцюжку можна носити цю модель як на плечі, так і в руці. А коштує така краса майже $2000.

Нардеп витратила всю зарплату на сумочку Gucci

Нардеп з сумочкою Gucci (фото: strana.ua)

Додамо, що Ірина Аллахвердієва до того, як піти в парламент, успішно працювала в страховому бізнесі. Жінка була директором філії відомої австрійської страхової компанії в Миколаєві, а також працювала заступником директором з розвитку миколаївської гілки популярної української страхової компанії.

На сьогоднішній день Аллахвердієва є членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Сумочка Gucci

Нагадаємо, що місячна заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді у вересні 2019 року склала в середньому від 37 тис. до 46 тис. грн.

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