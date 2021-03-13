Нардеп и блогер нарушил ПДД в Киеве: авто забрали на штрафплощадку (фото)

Отмечается, что политик заявил в ответ, будто "ему можно". После этого депутат ушел по своим делам.

Однако за нарушение ПДД транспортное средство Куницкого вскоре увез эвакуатор.

"Нардеп партии "Слуга Народа" - Александр Куницкий, он же блогер ZPSanek, запарковался прямо под носом экипажа патрульной полиции! На замечание, что здесь парковаться нельзя, махнул рукой, сказал, ему можно и ушел. Но дальше у нардепа ЗПСанька, что-то пошло не так..." - говорится в публикации.

Также в сети показали фото как автомобиль забирает эвакуатор.

Авто "Слуги народа" Куницкого в Киеве за парковку с нарушением ПДД забрал эвакуатор (фото: facebook.com/zupynylosya)

На странице Facebook-сообщества "Киев Парковочный" также появились соответствующие снимки.

Сообщается, что машину депутата уже доставили на штрафплощадку.

Машину нардепа Александра Куницкого увезли на штрафплощадку из-за парковки в неположенном месте (фото: facebook.com/parkyvanya)