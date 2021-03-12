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Арахамия бросил джип на "зебре" под Офисом президента: киевляне пожаловались "копам"

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 18:52
Арахамия бросил джип на "зебре" под Офисом президента: киевляне пожаловались "копам" Давид Арахамия (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Киеве нарушил правила дорожного движения. Джип политика заметили припаркованным в неположенном месте - прямо на пешеходном переходе под светофором.

Об этом 12 марта рассказал журналист Михаил Ткач в своем Facebook.

Также были опубликованы соответствующие фото.

Черный внедорожник Toyota Land Cruiser депутат оставил на "зебре" на перекрестке Лютеранской и Банковой, когда приезжал в Офис президента.

На снимках видно, как джип стоит как раз возле светофора на пешеходном переходе, будто водитель намерен проехать на другую сторону улицы, вместе с людьми.

Арахамия бросил джип на &quot;зебре&quot; под Офисом президента: киевляне пожаловались &quot;копам&quot;Арахамия бросил джип на &quot;зебре&quot; под Офисом президента: киевляне пожаловались &quot;копам&quot;

Джип Давида Арахамии заметили на "зебре" в центре Киева (фото: facebook.com/mixailotkach)

"Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в офис президента "Слуги народа" Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - говорится в публикации.

Арахамия бросил джип на &quot;зебре&quot; под Офисом президента: киевляне пожаловались &quot;копам&quot;

Давид Арахамия припарковал джип на пешеходном переходе (фото: facebook.com/mixailotkach)

Случай нарушения ПДД политиком возмутил пользователей сети, и в комментариях под постом посыпались нелестные высказывания.

Кое-кто даже отправил снимок с авто на "зебре" правоохранителям с просьбой прислать патруль и эвакуатор.

"Ваше сообщение зафиксировано и передано в г. Киев для реагирования", - ответили юзеру администраторы Telegram-канала "Безопасная Киевщина" после обращения.

Арахамия бросил джип на &quot;зебре&quot; под Офисом президента: киевляне пожаловались &quot;копам&quot;

В сети пожаловались правоохранителям на нарушении ПДД Давидом Арахамией (скрин t.me/bezpechnekyyivshchyna)

Ранее сообщалось, что в центре Киева парень прошелся по Mercedes, который был припаркован на переходе.

Напомним, в октябре 2020-го полиция открыла дело из-за возможной слежки за Арахамией.

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