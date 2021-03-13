Арахамия извинился за нарушение ПДД в центре Киева: виноват - заплатил

Давид Арахамия прокомментировал свое нарушение ПДД в центре Киева и рассказал, что уже оплатил штраф за припаркованный автомобиль на пешеходном переходе под светофором недалеко от Офиса президента.

Об этом народный депутат и глава фракции "Слуга народа" рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Политик отметил, что сам был за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, так как не пользуется услугами государственного водителя. А на "зебре" оставил машину, потому что не заметил разметки из-за снега в столице, который припорошил асфальт, и не расчищенный коммунальщиками.

"Был снег, и я не видел совсем разметки. Там, где я припарковался, оттуда как раз выезжал автомобиль. Я фактически стал на место, где был уже с нарушением (припаркован) автомобиль", - рассказал Арахамия.

Нардеп добавил, что своим действиям не может найти оправданий, и извинился за неправильную парковку джипа.

"У меня нет оправданий... Я пользуюсь своим автомобилем и сам всегда за рулем. Поэтому, как любой водитель, могу иногда нарушать (ПДД). Когда нарушаю, конечно, плачу штрафы", - заявил он

Депутат в своем Facebook поблагодарил патрульную полицию и пообещал в следующий раз быть повнимательнее.

В своем сообщении он добавил пост первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого с реакцией на инцидент. Правоохранитель проинформировал, что на нардепа составили админпротокол, а сам виновник нарушения ПДД оплатил штраф на месте с помощью электронного терминала. В сети также показали соответствующий чек.

Арахамия рассказал об оплаченном штрафе за нарушение ПДД (фото: скрин поста facebook.com/david.braun.50951)

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